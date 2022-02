Bragança, Rebordelo e Sendim seguem para as meias-finais da Taça Distrital

O G.D. Sendim venceu no terreno do F.C. Carrazeda por 1-2, depois do triunfo por 5-0 no primeiro encontro dos quartos. Rhuan e Rodrigo marcaram na segunda partida para a formação treinada por André Irulegui.

O Bragança também continua em prova. Os brigantinos venceram de forma expressiva o Vimioso por 6-1, depois de terem perdido o primeiro jogo por 2-1. Fernando, Kika (2), Litcha (2) e Luccas foram os marcadores de serviço do GDB. O tento solitário do Vimioso foi apontado por Diogo Santos.

Quanto ao Rebordelo deu goleada, 0-6, ao Argozelo. Vinicius foi o homem do jogo ao fazer hat-trick. Os restantes golos foram apontados por Fomo, Ednan e mauro.

O Carção já tinha garantido a presença nas meias depois de ter vencido o F.C. Vinhais nos penaltis.

A primeira mão das meias-finais está marcada para o próximo domingo, dia 20. Em agenda os jogos Rebordelo – Bragança e Carção – G.D. Sendim.