Bragança recebe terceira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse

A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo em parceria com a Associação de Ciclismo de Bragança e o Velo Clube e volta a realizar-se no Campus do IPB. “É um local com mais visibilidade e atrai mais pessoas para assistirem à competição”, frisou Orlando Carvalho, presidente do Velo Clube.

A terceira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse conta com as corridas de juvenis, veteranos, cadetes, elite, sub-23 e de promoção.

Mário Costa e Ana Santos, ambos da Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde, na categoria de Elite chegam a Trás-os-Montes na liderança do ranking da competição.