Bragança recebeu estágio da A.D. Valongo

A cidade de Bragança voltou a receber um estágio de pré-época da Associação Desportiva de Valongo. A equipa de Edo Bosh realizou treinos no Pavilhão Arnaldo Pereira, de 15 a 18 de Agosto.

O técnico espanhol, de 46 anos, fez um balanço positivo do trabalho realizado em Trás-os-Montes. “Estamos numa temporada em que temos objectivos e expectativas altas. No mês de Setembro temos provas que podem trazer títulos à AD Valongo. O estágio correu muito bem e estamos preparados para a nova época”, afirmou.

Em Bragança, Edo Bosh disse ter condições de excelência para preparar a equipa. “Acolhem-nos de uma forma fantástica e têm boas instalações para nos prepararmos para a nova época. Quero aproveitar para agradecer aos município e ao Académico de Bragança todos os esforços que fazem para nos sentirmos em casa”, destacou.

Para a nova temporada, a equipa conta com algumas caras novas, caso do defesa Carlos Ramos, emprestado pelo F.C. Porto, e do avançado Miguel Moura (ex-HC Braga).

Mas, o técnico também viu sair alguns jovens jogadores para clubes de maior dimensão. “A A.D. Valongo é um clube que lança jogadores jovens e que forma grandes jogadores de hóquei em patins. Todas as épocas os grandes clubes contratam jogadores do nosso clube e esta temporada não foi excepção. Tentámos reforçar-nos para igualar ou melhorar a equipa”.

A A.D. Valongo prepara-se para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei em Patins, que começa no dia 17 de Setembro. Na jornada inaugural o emblema da Associação de Patinagem do Porto recebe o GRF Murches. Antes, o clube participa entre os dias 2 e 4 de Setembro na Elite Cup, em Tomar.

Também em Setembro, a A.D. Valongo disputa a WSE Continental Cup 2022.

Na época passada, a A.D. Valongo chegou aos quartos-de-final do play-off do campeonato nacional e foi finalista da na Liga Europeia de Hóquei em Patins.