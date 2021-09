Bragança recebeu reunião do Plenário das Associações Distritais e Regionais de Futebol

As 22 associações distritais e regionais de futebol do país e ilhas concentram-se, no sábado, em Bragança. Foi a primeira vez que a reunião do plenário das associações, promovida pela Comissão Coordenadora da Mesa do Plenário, se realizou no distrito brigantino.

“Foi histórico”, destacou António Ramos, presidente da A.F. Bragança, que diz ter ficado “sensibilizado” com a participação em massa dos representantes das associações.

O futebol, futebol de praia e futsal concentraram as atenções dos dirigentes, mas foi a reestruturação dos quadros competitivos relativos ao Campeonato de Portugal e 3ª Divisão de Futsal que dominou a agenda.

As associações querem garantir a presença de todos os clubes campeões distritais nas provas nacionais sem terem que passar por um play-off, o que aconteceu na última época no caso do futsal.

António Marques Silva, presidente da Associação de Futebol de Vila Real, líder da comissão coordenadora, considera que “ foi mais uma reunião muito produtiva e reveladora da unidade das associações na defesa da representatividade distrital e regional do futebol e do futsal que é dinamizado no cenário competitivo nacional”.

E António Ramos, presidente da A.F. Bragança e anfitrião da reunião, acredita na “consistência e proximidade” entre todas as associações de forma a implementar “as ideias e interesses institucionais no terreno para que, efectivamente, as associações sejam apoiadas condignamente”.

A reunião do Plenários das Associações de Futebol distritais e regionais realizou-se na nova sede da A.F. Bragança.