Bragança segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal com golo de Abbas

O Grupo Desportivo de Bragança teve de esperar pelos instantes finais do encontro com o Olímpico do Montijo, do distrital da A.F. Setúbal, para garantir a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Ao minuto 90’, numa altura em que toda a gente já pensava no prolongamento, Abbas apontou o golo decisivo e resolveu o jogo.

A partida não foi fácil para os brigantinos, que apesar de terem entrado bem no encontro sentiram bastantes dificuldades, sobretudo na primeira metade, para travar um adversário muito bem organizado e que jogou olhos nos olhos com GDB.

Depois de uma primeira metade sem oportunidades e um golo anulado a Camará aos sete minutos, a segunda parte foi mais interessante e com ocasiões de golo.

Logo aos 46’, Hidélvis tentou o golo de cabeça, a bola sobrou para João Rocha que, à entrada da área, rematou rasteiro, fazendo a bola passar junto ao poste. No minuto seguinte, foi Camará a testar o guarda-redes do Montijo, mas a grande oportunidade pertenceu aos visitantes. Cami, aos 57’, rompeu na área e rematou com perigo, valeu a boa intervenção de André Reis para manter a baliza intacta.

Aos 66 minutos, Bruno Silva, que tinha entrado para o lugar de Capelo, também o brigou Arreigota a mostrar serviço.

Apesar das oportunidades para marcar, o golo só surgiu em cima do apito final, aos 90’, através de Abbas.

O Grupo Desportivo de Bragança segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, depois da vitória por 1-0 frente ao Olímpico do Montijo. O sorteio da terceira ronda está marcado para esta terça-feira, dia 4 de Outubro, às 17h30.

Reacções

Rafael Nascimento - Técnico do Bragança

“Defrontámos uma excelente equipa, que nos fez frente, uma equipa muito organizada, com uma ideia clara com e sem bola. O Montijo dificultou muito a nossa tarefa, principalmente na primeira parte. É uma equipa com qualidade individual e colectiva e valorizou a nossa vitória”.

Nuno Pinto - Técnico do Olímpico do Montijo

“O Bragança entrou forte nos primeiros 15 minutos e tinha alertado os meus jogadores para isso. Depois, foi um jogo disputado taco a taco. Penso que nos batemos bem e este jogo já a terminar foi um balde de água fria para todos, principalmente para os jogadores”.