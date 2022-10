Bragança sofre derrota em Dume

Foi uma jornada complicada para o Grupo Desportivo de Bragança que saiu de Dume, Braga, com uma derrota, 3-0, frente ao Dumiense e desceu para o 12º lugar na classificação, está em zona de descida com quatro jornadas realizadas.

Os brigantinos apresentaram-se com várias alterações no 11 inicial. Passas rendeu o castigado Hidélvis no eixo da defesa, David Carvalho foi titular no lado direito da defesa, ficando Óscar Barros de fora. Gabi também alinhou de início na linha de ataque. Abbas e Nuno Silvano também falharam o jogo por lesão.

O Dumiense abriu o caminho para a vitória aos 24 minutos por intermédio de João Silveira, o 1-0 prevaleceu até ao intervalo.

Na segunda metade, Rui Macedo entrou aos 64´e só precisou de quatro minutos para mostrar veia goleadora ao apontar o 2-0. O avançado dos minhotos voltou a marcar aos 76’, fixou o resultado em 3-0.

Para Rafael Nascimento, técnico do GDB, considera o resultado “exagerado” e admite que a sua equipa cometeu erros que custaram o resultado. “Foi um dia não. Nada nos correu bem, embora o resultado seja exagerado para aquilo que foi o jogo. No entanto, o Dumiense foi mais competente que nós, aproveitou os nossos erros e venceu justamente o jogo. Temos que perceber onde é que errámos, onde facilitámos, para que não volte a acontecer”.

As mexidas na equipa alteraram as dinâmicas da equipa, mas Rafael Nascimento garante que todos os jogadores estão preparados para jogar. “Como em tudo na vida é dias menos bons. Também acabámos por ter que fazer algumas alterações à última da hora o que acabou por mexer um pouco com as dinâmicas da equipa, mas todos os jogadores estavam preparados para jogar. Agora importa é reagir já no próximo domingo”.

No encontro há a registar um expulsão para o Dumiense, o defesa Franklin Cabrera viu vermelho directo já em tempo de compensação, aos 90’+1.

Em quatro jornadas, o GDB ainda não venceu, soma dois empates e duas derrotas, ocupa a 12ª posição com apenas dois pontos. O próximo jogo dos brigantinos é com o Monção e está marcado para o próximo domingo, dia 30 de Outubro.