Bragança termina Aveiro Cup´22 no segundo lugar

A formação de juvenis do Grupo Desportivo de Bragança participou no Aveiro Cup´22 – Torneio Internacional de Futebol Juvenil. A prova começou na quarta-feira, dia 6, e terminou este domingo.

Os brigantinos terminaram a fase de grupos na segunda posição, com 10 pontos, após a derrota por 2-0 com a ARC Oliveirinha, os triunfos por 1-0 frente ao Valenciano, 1-3 com o Custóias FC e 1-0 com a Aliança FC Gandra e o empate a uma bola com a A.D. Taboeira.

Na final da competição o GDB defrontou a A.D. Taboeira, um jogo que perdeu por 1-0. “É um segundo lugar com sabor a primeiro. Fizemos seis jogos em quatro dias, com temperaturas acima dos 30 graus, não foi fácil. O que mais se pode pedir aos atletas que deram o seu máximo em todos os jogos, querendo vencer com os princípios aprendidos ao longo da época? “, disse Pedro Afonso, técnico do Bragança, na análise à participação da sua equipa na competição.

O treinador dos canarinhos não esconde que o objectivo dos seus jogadores era chegar à final. “O nosso objectivo principal sempre foi chegar à final. Queríamos muito aproveitar a oportunidade de poder jogar no Estádio Municipal de Aveiro. Após uma derrota no primeiro jogo, fruto de algum cansaço pós viagem e nervosismo, conseguimos vencer três jogos seguidos. Na final, contra a equipa da organização e com jogadores mais frescos acabámos por perder 1-0. Mas não há nada a apontar, foi um torneio de final de época excelente por parte de todos os atletas do Bragança”, concluiu.

A nível individual, Pedro Cruz, jogador do G.D. Bragança, foi eleito o melhor jogador do torneio.

O Aveiro Cup´22 contou com cerca de mil jovens jogadores de 60 equipas em representação de 34 clubes, portugueses e espanhóis.

Foram realizados 179 jogos nos escalões de traquinas, benjamins, infantis, iniciados e juvenis, em seis complexos desportivos.

Diogo Valente, antigo jogador do F.C. Porto, e Cícero Semedo, que já vestiu as cores de clubes como Rio Ave e Paços de Ferreira, foram os padrinhos da 27ª edição do Aveiro Cup.

Foto de G.D. Bragança