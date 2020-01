Bragança vai receber os Jogos de Inverno da ANDDI

A iniciativa, que tem como parceiros a Academia do Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires e o Município de Bragança, realiza-se nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro e conta com cerca de 250 participantes.

Para os dois dias estão programadas várias competições nas modalidades de basquetebol 3x3, boccia, caminhada, escalada, parahóquei, polybat, ténis de mesa e trail adaptado.

A primeira edição dos Jogos de Inverno da ANDDI Portugal vai contar também com um estágio da Selecção Nacional de Basquetebol de atletas com síndrome de down.