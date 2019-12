Bragança vai ter hospital privado com residência sénior

Trata-se de uma sociedade de capitais privados, que se propõe construir uma nova unidade de saúde, voltada para os cidadãos deste concelho e dos limítrofes.

O Jornal Nordeste a sabe que a unidade terá duas valências: uma unidade hospitalar, com serviço permanente, que se desenvolverá de acordo com a procura e uma residência sénior com cerca de 80 camas, com tratamento diferenciado.

O projecto de intervenção, no edifício do antigo ISLA, ainda está em desenvolvimento e deverá dar entrada nos serviços municipais no primeiro trimestre de 2020. As obras poderão iniciar-se ao longo do segundo semestre do ano.

A sociedade constituída terá participação no capital do Hospital Terra Quente, de investidores locais e da região, mas também de fora do distrito, nomeadamente de Chaves.

Os órgãos sociais da nova empresa vão ser nomeados na sequência da realização das formalidades institucionais.