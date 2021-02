Bragança vence Cerveira e garante primeiro triunfo caseiro

O Grupo Desportivo de Bragança recebeu e venceu, este sábado, o Cerveira por 2-0, num jogo a contar para a jornada 16 da série A do Campeonato de Portugal.

Foi o segundo triunfo consecutivo dos brigantinos, depois da vitória em Mirandela por 0-1, e o primeiro em casa. A equipa treinada por Rafael Nascimento ganhou um novo alento nas últimas duas jornadas e está agora a dois pontos de largar a zona de despromoção, subiu para o nono lugar com 14 pontos, os mesmos que o Pedras Salgadas, 10º classificado.

O Bragança entrou a bem, a dominar e teve sempre mais perto de chegar ao golo. Aos 24 minutos, numa jogada individual, Kika inaugurou o marcador. O médio apontou o segundo golo para o campeonato.

O Cerveira reagiu já perto do final da primeira metade. A entrada de Diogo Carrilho, aos 39’, para o lugar de Erick que saiu lesionado, mexeu com o ataque minhoto e os locais mostram alguma intranquilidade.

A segunda parte trouxe um jogo mais equilibrado e foi na recta final do encontro (87’) que os canarinhos confirmaram a conquista dos três pontos. Marco Trigo, que entrou ao minuto 84, apontou o 2-0.

Foi um triunfo categórico dos canarinhos conciliado com uma boa exibição. “Na minha opinião só deu Bragança. Na primeira parte dominámos até aos 40 minutos e nos últimos cinco minutos senti a equipa intranquila e a recuar no terreno. Ao intervalo corrigimos. No geral fomos superiores”, disse Rafael Nascimento, treinador do GDB.

O triunfo frente ao Cerveira foi o terceiro para o campeonato e o primeiro em casa. Nesta fase crucial da competição só a vitória interessa aos brigantinos na luta pela permanência. “Chegou um momento em que os empates já não chegam. Precisamos de vencer para garantir a manutenção o mais rápido possível”, disse o técnico.

Já José Pequeno, técnico do Cerveira, que se estreou no comando técnico dos minhotos após a saída de Rui Carvalhal, considerou o resultado “altamente penalizador para aquilo que o Cerveira fez” durante o jogo. “Houve um período de maior domínio do Bragança na primeira parte, mas nós acabámos esse período a dominar. O adversário faz um golo de um lance que caiu do céu, mas a eficácia é que faz golos. Na segunda parte, o Bragança esteve à espera de um erro nosso para marcar. Saio insatisfeito com o resultado, mas quem joga como jogou hoje o Cerveira tem que se feliz”, referiu.

Os três pontos conseguidos colocam o GDB no nono lugar, com 14 pontos, a dois pontos de deixar a zona de despromoção. O Cerveira caiu para o 11º posto com 13 pontos. Na próxima jornada, o G.D. Bragança joga fora com o Montalegre.