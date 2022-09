Bragança, Vinhais e Rebordelo querem “fazer taça”

As emoções da prova rainha do futebol português estão de volta. A primeira eliminatória está agendada para o próximo fim-de-semana e conta com três equipas da A.F. Bragança.

O G.D. Bragança é o primeiro a entrar em prova, no sábado, dia 10, em casa, frente ao Monção. Ambas as equipas vão competir no Campeonato de Portugal e na série A.

Rafael Nascimento, técnico dos canarinhos, aposta num jogo competitivo. “As duas equipas querem estar na segunda eliminatória pois sabemos o tão importante que é em termos financeiros passar à próxima ronda”.

No dia seguinte, domingo, as atenções viram-se para o concelho de Vinhais. Em Rebordelo, a formação de Nuno Loureiro recebe o Montalegre, emblema da Liga 3.

Apesar das diferenças competitivas, Fernando Clemente, capitão de equipa, garante que o Rebordelo vai complicar a tarefa à formação barrosã. “Vamos com as nossas armas tentar criar dificuldades ao Montalegre. Vamos à procura da sorte e da felicidade e para isso temos que trabalhar”.

E no Municipal de Vinhais, os comandados de Nuno Fernandes medem forças com o Vianense, do Campeonato de Portugal. Para o técnico o apoio dos adeptos será determinante. “Jogar em casa é positivo. O apoio dos adeptos é importante na luta pela passagem à próxima eliminatória”,

Aliada à visibilidade que a Taça de Portugal dá aos clubes está o factor financeiro. Só pela participação na primeira eliminatória os clubes garantem um encaixe de 3000 euros. O valor sobe a cada fase ultrapassada, sendo que a partir da terceira eliminatória acresce o valor das transmissões televisivas dos jogos.

A primeira eliminatória da Taça de Portugal joga-se no próximo fim-de-semana, dia 10 e 11 de Setembro. Nesta fase da competição participam 118 clubes da Liga 3, Campeonato de Portugal e Distritais. Ficaram isentos 34 clubes.

Os clubes da 2ª Liga entram na segunda eliminatória e os da 1ª Liga na terceira.