Bragança volta ao mapa da Volta a Portugal com uma etapa de chegada e outra de partida

É que a cidade brigantina vai receber uma etapa de chegada, no dia 7 de Agosto, e uma etapa de partida, no dia 8.

“Este ano voltamos a estar na prova com a organização de uma chegada e de uma partida”, avançou Hernâni Dias, presidente do município de Bragança

Recordamos que no ano passado a organização levou a prova rainha do ciclismo nacional para o sul do país e este regressa ao nordeste transmontano.

No dia 7 de Agosto a etapa vai terminar junto ao Eixo Atlântico e no dia 8 a prova parte de outra zona da cidade de Bragança, do Parque da Braguinha.

A 81ª da Volta a Portugal vai para a estrada a 31 de Julho a partir de Viseu e termina a 11 de Agosto.