Bragança volta a receber “Terra Natal e de Sonhos”

A Terra Natal e de Sonhos regressa a Bragança, entre os dias 1 de Dezembro e 6 de Janeiro. O investimento é de 200 mil euros no evento, a que se junta cerca de 80 mil em iluminação.

Depois do interregno o ano passado, as atracções vão estar de regresso ao centro da cidade de Bragança, com a pista de gelo coberta, o comboio infantil, a roda, carrossel, a casa do Pai Natal, as tasquinhas de Natal na praça Camões e uma árvore de natal gigante na praça da Sé.

O espírito natalício vai espalhar-se ainda pelo resto da cidade com a iluminação de Natal e a realização de concertos das bandas de música de Izeda, de Pinela, da banda filarmónica de Bragança e do Coral Brigantino em várias ruas, e chega também ao Teatro Municipal, com espectáculos natalícios.

O desporto continua também a estar ligado ao evento, numa vertente solidária, com o trail urbano nocturno e caminhada, o Natal a pedalar e o desfile de clássicos. As receitas angariadas nos três eventos servirão para apoiar instituições de solidariedade social “num período difícil que atravessamos” e as verbas angariadas na pista de gelo serão entregues à Associação Comercial Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB), para pagamento de serviços de som.

Uma das novidades desta sétima edição é o “Wine Parking”, uma feira de vinhos de Trás-os-Montes, no parque de estacionamento da avenida Sá Carneiro, para dar a conhecer os vinhos da região.

Segundo o presidente da autarquia de Bragança, Hernâni Dias, depois de muitas restrições devido à pandemia este é um evento muito esperado. “É um Natal agradado desde há muito tempo, porque é um evento de referência. Será uma iniciativa que pretende envolver toda a comunidade, fazendo com que consigamos ter, ao longo do tempo, cada vez mais gente a aderir a este evento, com uma vertente turística importante, uma vez que temos tido a possibilidade e a capacidade de captar muitos turistas espanhóis que ajudam ao desenvolvimento económico do nosso território”, afirmou.

O autarca admite que com o evoluir da situação pandémica o evento possa ser prejudicado, recebendo menos visitantes, e admite mesmo que a pandemia pode condicionar a iniciativa, impondo restrições nas atracções ou até impedir a realização do evento. “Estávamos com a perspectiva de a situação sanitária estar a um nível mais favorável, os municípios todos fizeram investimentos para esta quadra natalícia a contar com esta situação e desejamos que fiquemos com uma situação relativamente confortável ao nível do número de infectados e que não tenhamos que tomar medidas mais drásticas, quer na utilização dos equipamentos quer numa situação extrema até de poder levar ao seu encerramento”, afirma, mas espera que isso não aconteça.

O Bragança, Terra Natal e de Sonhos tem como parceiros a União de Freguesias da Sé Santa Maria e Meixedo, o Nerba - Associação Empresarial do Distrito de Bragança e a ACISB, entre outras entidades. Maria João Rodrigues, presidente desta associação, afirma que a iniciativa é também muito esperada pelo comércio e restauração, que tiveram “perdas acentuadas". No caso do "comércio tradicional, na ordem dos 30, 40, 50%”, que aguentaram a fase da pandemia até agora por serem quase todas empresas familiares. “Todos eles estão à espera e ansiosos pelo mês de Dezembro e por estas actividades, que trazem muita gente a Bragança. Esperemos que isso aconteça este ano, para os stocks começarem a sair das lojas” e também para melhorar o negócio na restauração.