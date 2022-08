Braima Dabó cria fundação para desenvolver o atletismo na Guiné-Bissau

Promover a prática do atletismo junto das crianças da Guiné-Bissa, contribuir para a redução gradual da pobreza e da exclusão social são os objectivos da Fundação Braima Dabó.

O projecto tem como fundador o atleta Braima Dabó, aluno do IPB e actualmente atleta no Maia Atlético Clube, após a passagem pelo Ginásio Clube de Bragança.

A fundação vai ficar sediada em Guiné-Bissau, na região de Tombali, e tem como objectivo melhorar as condições para a prática e o desenvolvimento do desporto, nomeadamente do atletismo. “A intervenção é na área do desporto. Identificar atletas com dificuldades e apoia-los no que for possível. O objectivo também é promover o desporto, neste caso o atletismo, em parceria com as escolas”, explicou o atleta.

A ideia para formar uma fundação surgiu em 2019 mas só no ano seguinte é que Braima Dabó conseguiu dar os primeiros passos para a sua formalização.

A projecto também quer contribuir para a redução gradual da pobreza e da exclusão social, através de actividades e da cooperação de parceiros nacionais e internacionais. O IPB e a ADCS de Carvalhais (Mirandela) são dois dos parceiros. “Neste momento estamos a trabalhar nas parcerias. Temos dois parceiros da Roménia, o IPB e um a associação de Carvalhais”.

O guineense destacou-se nos Mundiais de Atletismo em 2019, em Doha, com o gesto de entreajuda para com um adversário. Na altura, Braima ajudou o atleta de Aruba, Jonathan Busby, a terminar a prova eliminatória dos cinco mil metros, quando viu que estava fisicamente desgastado, carregando-o até à meta, e isso valeu-lhe o prémio Fair-Play, atribuído pela World Athletics, Federação Internacional de Atletismo.