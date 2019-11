Braima Dabó vence Prémio Fair-Play

“Recebo este prémio com natural orgulho e agradeço-vos tal honra”, foram as palavras de Braima Dabó quando recebeu, este sábado, o Prémio Fair-Play, na Gala da Federação Internacional de Atletismo, realizada no Mónaco.

O corredor, da Guiné-Bissau, foi distinguido após o gesto de entreajuda para com um adversário durante os Mundiais de Doha, no passado, do mês de Setembro.

Braima Dabó, ex-atleta do Ginásio Clube de Bragança e actualmente no Maia Atlético Clube, ajudou o atleta de Aruba, Jonathan Busby, de Aruba, a terminar a prova eliminatória dos cinco mil metros, quando viu que estava fisicamente desgastado, carregando até à meta.

O guineense, que chegou a Portugal em 2011 e reside em Bragança, já tinha vencido na votação do público na rede social Twitter e viu a confirmação do prémio pelo júri da Federação Internacional, que enalteceu a sua nobre atitude.

Braima agradeceu a todos os que o têm ajudado e destacou os valores com que foi educado.

Além de Braima Dabó, faziam parte da lista dos nomeados o americano Sam Kendricks, o polaco Piotr Lisek e o sueco Armand Duplantis.