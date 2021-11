Brigantia Ecopark promove empreendedorismo com a instalação de cerca de 60 empresas

Na sessão foi assinado um protocolo com o Parque de Tecnologia de Zamora, que será construído em breve, naquilo que se acredita ser uma mais-valia para as duas regiões. Segundo o presidente da Diputación de Zamora, a incubadora de empresas será construída tendo por base o modelo do Brigantia Ecopark e vai direccionar-se para a investigação e tecnologia. "Vai ser o único de Espanha orientado para a estratégia económica e vai ter a investigação como principal objectivo. As obras já estão adjudicadas. Prevemos que no próximo ano estejam finalizadas", referiu Francisco Rodríguez. Camila Santos foi um dos exemplos de empreendedorismo apresentado e que cresceu no Brigantia Ecopark, onde estão sediadas cerca de 60 empresas e 300 trabalhadores. Natural de Vimioso, em 2019 criou a Afro Genesis, uma marca de roupa e acessórios, que pretende “internacionalizar” a moda africana através do “streetwear”. É feita 100% em Bragança, com matéria-prima que sobra de grandes produções, tendo assim em atenção a sustentabilidade ambiental. Camila Santos defendeu ainda que é preciso levar as pessoas a comprarem no Interior e não apenas em grandes centros urbanos. "Consumimos muito nas grandes cidades, tanto portuguesas como mundiais. Temos que mudar isto. Temos que fazer as pessoas investir no Interior e consumir nas pequenas cidades, dando valor ao que é feito a nível local", afirmou. No fórum, o presidente da Câmara Municipal de Bragança e também presidente do Brigantia Ecopark avançou que o município é o décimo da região Norte que mais exporta. Segundo Hernâni Dias, por ano, as exportações rendem 700 milhões de euros, colocando Bragança “num patamar bem interessante ao nível da região Norte”. “Tudo isso se deve à capacidade dos nossos empresários, àquilo que é o ecossistema que foi criado há algum tempo, para facilitar esses negócios, e ao município, neste caso concreto, tendo aqui ajuda do Brigantia Ecopark, no sentido de captar e acolher mais empresas", referiu. Também o economista Daniel Bessa esteve presente e destacou o trabalho que a incubadora de empresas tem feito no sentido do empreendedorismo, acrescentando que há ainda um longo caminho a percorrer.