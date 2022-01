Brigantinas somam quinta vitória consecutiva

A formação de cadetes femininos do Clube Académico de Bragança (CAB) somou duas vitórias em outras tantas jornadas realizadas no fim-de-semana. No total são cinco os triunfos consecutivos conseguidos pelas brigantinas no Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

A jovem equipa do CAB está a realizar um percurso irrepreensível ainda mais valorizado face às baixas que há no plantel.

“São dois resultados importantíssimos para a equipa que está bastante desfalcada. Infelizmente, duas atletas estão de luto, perderam um familiar, e não puderam dar o contributo à equipa”, lamentou Pedro Jacinto, treinador do Académico.

As brigantinas começaram por vencer, no sábado, em casa, o Dumiense por 3-2 (11-25, 25-13, 25-19, 17-25 e 15-6), num jogo relativo à jornada 11.

O CAB perdeu o primeiro set e só ao quinto conseguiu selar a vitória. “Entrámos mal no primeiro set, depois conseguimos reagir e vencedor os dois seguintes, no quarto acusámos algum cansaço, mas no quinto fechámos com chave de ouro”, destacou o técnico.

Para Pedro Jacinto “são dois pontos importantes frente ao segundo classificado” e num fim-de-semana de jornada dupla.

No dia seguinte, no domingo, o Académico de Bragança deslocou-se a Viana do Castelo para defrontar o VC Viana. Um jogo que as transmontanas também venceram, desta feita de forma mais folgada por 0-3. “Estes resultados são fruto do trabalho das jogadoras e do trabalho da equipa técnica que conta com o Rodrigo Trindade”.

Os dois jogos foram difíceis de gerir face às baixas que há no plantel, que conta com “jogadoras com idades abaixo do escalão e outras que se iniciaram este ano” na modalidade, lembrou Pedro Jacinto.

O treinador quer terminar esta segunda volta “sem derrotas de forma a mostrar o real valor das atletas”.

As brigantinas somaram a quinta vitória consecutiva, depois dos triunfos conseguidos frente ao CARTaipense (0-3), AVC Famalicão (0-3), Vitória SC (3-2), Dumiense (3-2) e VC Viana (0-3).

Na próxima jornada, marcada para o dia 23 de Janeiro, o CAB desloca-se a Vila Real para defrontar o SVR Benfica.

Quanto à equipa de juvenis iniciou o regional com um triunfo caseiro, 3-0, frente ao Clube Volei Peso da Régua.