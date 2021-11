Brigantino convocado para a Selecção Nacional Sub-16

O jogador do SL Benfica, natural de Bragança, está convocado para o estágio da Selecção Nacional sub-16, que vai decorrer entre os dias 22 e 24 de Novembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Tiago Parente tem 15 anos e há três temporadas que veste a camisola do Benfica. O jovem jogador desde cedo mostrou talento nas equipas de formação do F.C. Mãe d´Água. Em Outubro, de 2020, o brigantino assinou contrato de formação com as águias.

Quanto à Selecção Nacional Sub-16 vai cumprir três dias de trabalhos, que incluem cinco sessões de treino.