Brigantino Hélder Afonso regressa à televisão em telenovela da SIC

O brigantino Hélder Afonso, de 31 anos, continua a dar cartas no mundo da representação, depois de ter protagonizado a série “Braga”, da RTP 1, no papel de Padre António. Hélder Afonso, que é manequim e recebeu, em 2020, a proposta para integrar a série televisiva, é agora um dos elementos do elenco de “Senhora do Mar”, a telenovela que estreou, na semana passada, na SIC. O actor de Bragança dá corpo a David Monteiro, um lisboeta que foi viver para a Ilha Terceira, nos Açores. É gestor e trabalha numa empresa, a Baleia à Vista, mas é “muito ambicioso” e está sempre à procura de maneiras rápidas de fazer dinheiro, segundo revelou Hélder Afonso. “O David Monteiro é de Cascais, é de uma família de classe média-alta e vai para a Terceira porque acredita que aquele é o novo sítio das oportunidades e vê ali uma maneira de safar problemas que traz de Lisboa, a esperança de resolver a vida. Não olha a meios para atingir os fins, quer muito subir na vida e estabilidade financeira”, rematou o actor. Desta feita, Hélder Afonso diz que o personagem é muito diferente dele mesmo e da sua conduta pessoal, bem como é completamente distinto do Padre António, de “Braga”. Assim, construí-lo é desafiante e muito trabalhoso. “Tenho de acreditar na realidade dessa pessoa e que essa pessoa está a fazer o melhor para a sua vida, não achando que está a prejudicar outras pessoas. É uma base de verdade. Imagino que uma pessoa que tenha dívidas ela não quer prejudicar outras pessoas, só quer safar-se a ela mesma. Embora seja um bocado ambíguo”, vincou, esclarecendo que o papel de Padre António foi “muito desafiante” e este também o está a ser mas, a nível artístico, “é muito mais interessante, em termos de composição de personagem, o David”. “São os dois interessantes, mas o David está muito mais distante de mim, numa perspectiva social e humana, e, por isso, é interessante explorar isso e estou super feliz com esta oportunidade”, sublinhou, acrescentando que “cada coisa acontece no seu tempo” e que o que viveu com o Padre António “fez muito sentido” naquela altura, tendo-o ajudado “muito” enquanto ser humano, sob o ponto de vista da relação que tinha com a Igreja Católica. Já o David está a ser “desafiante” noutro sentido. “São dois desafios diferentes e muito interessantes”, assumiu. O brigantino, que estava a estudar, no Porto, quando recebeu uma proposta, na área da moda, que lhe mudou a vida, e tendo, depois, recebido outra, em 2020, para entrar no mundo da televisão, diz que ficou “muito feliz” com a notícia de poder integrar a novela. “Estou contente por estar a contribuir para a ficção em geral, ser parte integrante de um projecto grande”, vincou. Nesta telenovela, à semelhança do que aconteceu em “Braga”, Hélder Afonso tem vários colegas bastante conhecidos pelos portugueses, nomeadamente Sofia Ribeiro, Vera Kolodzig, Afonso Pimentel, Júlia Palha, Cláudia Vieira, Virgílio Castelo, Rita Blanco, Albano Jerónimo, entre muitos outros. E essa também uma das melhores partes, segundo confessou ao Jornal Nordeste. “Tem sido muito enriquecedor. Estamos na ilha e podemos conhecer-nos melhor, até porque estamos todos no mesmo hotel. Há muitas trocas humanas interessantes que se fazem. É sempre muito bom estar rodeado por pessoas que têm peso no meio”, esclareceu. Fortemente ligado às origens, nomeadamente à aldeia dos avós, Coelhoso, neste momento, tão longe de casa, o actor assume que vive uma espécie de sentimento agridoce. “Quando estava no aeroporto, para regressar a Portugal, uns dias, falei com o meu avô e ele contou-me que tinha ido tratar das oliveiras e eu pensei ‘gostava tanto de ali estar’. Mas, ao mesmo tempo, eles ficam felizes pelo meu processo e por estar onde estou. Ficam muito orgulhosos por me ver na televisão. Eles deitam-se muito cedo e quando isto acontece esperam mais um bocadinho só para me ver. Não tem preço”, confessou o actor. Hélder Afonso abraçou o desafio ‘moda’ bastante novo. Viveu em várias capitais da Europa, por causa desse trabalho, e chegou a residir até mesmo em Nova Iorque. Foi nessa altura que recebeu a proposta para entrar no mundo televisivo, o que lhe pareceu certo. Depois de descobrir um novo mundo, do qual até já sabia que gostava, diz agora que se sente agradecido pelo que lhe está a acontecer. “Estou feliz porque me sinto criativamente evoluído. Já valeu a pena e já me sinto realizado. Não sei o que vai acontecer amanhã e se me vou sentir da mesma forma, mas, para já, sinto que fez sentido”, terminou. A telenovela é produzida pela SP Televisão e começou a ser exibida dia 5 deste mês.