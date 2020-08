Brigantino sagra-se vice-campeão nacional de paraciclismo

O ciclista, de 43 anos, conseguiu o título de vice-campeão nacional de paraciclismo nos Campeonatos Nacionais de Estrada, realizados nos dias 14, 15 e 16 de Agosto, em Paredes.

O brigantino competiu com atletas com uma vasta experiência e que até já participaram em Jogos Olímpicos. Vítor Carvalho confessa que o objectivo passava apenas por participar. “Fui mesmo na desportiva. Todos os que estavam em prova já são atletas praticamente profissionais e já participaram em Jogos Olímpicos”, disse.

Foi um resultado surpreendente até porque Vítor Carvalho descurou um pouco da preparação para a prova devido à pandemia da Covid-19. “Confesso que não me prepararei bem. Inicialmente, eu fiquei bastante motivado mas com a situação da Covid-19 o José Marques, o seleccionador nacional, disse-me que não ia haver campeonato. Depois, 15 dias antes da prova o Cândido Barbosa, que organizou o nacional, disse que afinal ia realizar-se a prova e acabei por me inscrever”.

Na preparação para os Campeonatos Nacionais de Ciclismo, Vítor Carvalho contou com a ajuda dos antigos ciclistas e amigos Paulo Vilela, César Quitério, João Cabreira e Cândido Barbosa. “Foram importantíssimos e deram-me muita força. Não esquecendo a minha família que também me ajudou imenso”.

O título de vice-campeão nacional de paraciclismo dá a Vítor Carvalho a possibilidade de integrar a selecção nacional que vai participar no Campeonato do Mundo de Paraciclismo, no próximo ano, em Cascais, entre 9 e 13 de Junho.