Brigantinos com queixas da arbitragem

Foi um jogo quezilento e com vários casos num jogo que tinha tudo para ser um grande espectáculo de futsal.

De um lado um Fafe com muita qualidade individual e a colocar sempre muita intensidade no jogo e do outro lado os brigantinos que montaram uma estratégia defensiva que complicou a tarefa aos forasteiros.

Os Pioneiros entram bem e em duas ocasiões estiveram em vantagem, contudo os fafenses acabaram por dar a volta ao marcador.

Da partida foram expulsos Diogo, Filipe Alves e os guarda-redes Juan e Xico, este já depois de terminar o jogo, todos por acumulação de amarelos.

Ricardo Pires lamentou a decisão dos árbitros e diz mesmo que estes tiveram “dualidade de critérios”. “Na minha equipa estamos a falar de miúdos de 19 e 20 anos e que ainda não têm maturidade suficiente para aguentar este tipo de provocações. Quando o árbitro de mesa se dirige a um dos meus jogadores e lhe pergunta qual é o problema dele, está tudo dito”, afirmou o treinador dos Pioneiros.

Para Ricardo Pires a sua equipa defrontou “um adversário que coloca bastante intensidade no jogo” e teceu críticas ao trabalho da equipa de arbitragem da A.F. Vila Real, que diz ter feito “uma arbitragem vergonhosa”. Para o treinador “parece que a estratégia na secretaria e no campo é de acabar com os Pioneiros”.

E Alex Pinto, treinador do Fafe, confessou que a sua equipa foi surpreendida pela estratégia dos Pioneiros. Para o treinador também faltou mais “concentração e discernimento” para resolver o jogo mais cedo. “Foi uma vitória muito difícil como o resultado espelha. Os Pioneiros apresentaram uma estratégia que não estava à espera, pois jogaram com um bloco defensivo muito baixo e a jogar no nosso erro”.

Ainda assim, o técnico fafense destacou “a capacidade de reacção” dos seus jogadores e considerou a vitória justa. ”A vitória assenta-nos bem por tudo que fizemos”, concluiu.

No próximo sábado o campeonato faz uma paragem para se jogar a primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, os Pioneiros jogam fora com o Paços de Ferreira e o Fafe defronta o Boavista.