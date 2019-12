Brigantinos deixam escapar vantagem e terminam torneio no terceiro lugar

Uma derrota (4-1) com a Braga e um empate (2-2) com Viana do Castelo são os resultados da selecção distrital de seniores da A.F. Bragança na fase zonal da Taça das Regiões, realizada no fim-de-semana, em Braga.

Os brigantinos chegaram a estar em vantagem nos dois encontros. Frente a Braga, Henrique Almeida colocou Bragança em vantagem na marcação de um penálti. A chuva, que alagou por completo o terreno de jogo, e o vento condicionaram o jogo praticado pelas duas formações, mas os minhotos acabaram por se superiorizar na segunda metade e garantiram a vitória.

“Tivemos um jogo muito difícil. Estivemos a vencer mas depois Braga superiorizou-se. Na segunda parte foi praticamente impossível porque as condições atmosféricas tornaram o campo impraticável e isso não nos favoreceu”, disse Sílvio Carvalho, seleccionador distrital.

A história do jogo repetiu-se, no domingo, frente a Viana do Castelo, embora Bragança tivesse estado melhor em termos exibicionais. “Estivemos a vencer até meio da segunda parte e depois Viana empatou. No segundo jogo tivemos uma prestação melhor”, afirmou o técnico.

O jogo com Viana do castelo terminou empatado a duas bolas. Luís Gancho e Clemente marcaram para a selecção de Bragança.

O torneio antevia-se difícil. Braga partiu para a fase zonal com o estatuto de campeã nacional e Viana também se apresentava bastante forte e competitiva. No entanto, Sílvio Carvalho tinha a expectativa de chegar mais longe na prova.

“Como eu disse na abordagem ao torneio sabíamos que qualquer selecção podia vencer a prova. Venceu Viana do Castelo porque fez um excelente jogo com Braga, embora tenha tido alguma felicidade nos golos. Braga jogava em casa e era favorita já que era a campeã em título. Depois, Braga veio para o jogo com a nossa equipa com a obrigação de vencer”.

Apesar dos resultados, Sílvio Carvalho mostra-se satisfeito “com a atitude e a prestação” da sua equipa e acredita que na próxima edição Bragança vai apresentar-se ainda mais competitiva. “Daqui a dois anos penso que ainda vamos estar mais competitivos. Lembro que há dois anos, a jogar, em casa perdemos os dois jogos com estas duas selecções”.

Bragança terminou a fase zonal da Taça das Regiões no terceiro lugar do grupo, Braga alcançou a segunda posição e Viana do Castelo foi a vencedora, passando à fase final.

Selecções jovens

Ainda este mês, de 26 a 30, a selecção distrital de futsal da A.F. Bragança participa no Torneio Inter-associações sub-17, nas Caldas da Rainha.

No feminino, a selecção sub-17 vai competir no Inter-associações, em Vidago, de 3 a 5 de Janeiro, e tem como adversários Porto e Vila Real.