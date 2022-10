Brigantinos dominam Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 em Amares

Amares recebeu, este domingo, a quinta, penúltima, prova do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4.

Com oito equipas em competição dominaram os pilotos brigantinos, quatro no total, com Flávio Gomes cada vez mais perto de se sagrar campeão nacional.

O piloto da TáBô Team 4x4 dominou na classe de Super Proto e Absoluto, onde contou com a preciosa ajuda do navegador Cristiano Fernandes, e reforçou a liderança nas contas gerais da do campeonato.

Flávio Gomes participou ainda como navegador ao lado do piloto Francisco Tiago, terminando com um segundo lugar em Promoção e um terceiro em Absoluto.

Quanto à equipa Celso Ferreira/Henrique Padrão participou na classe de Fun. A dupla brigantina conseguiu um segundo lugar. Melhor só Daniel Freitas e o navegador António Leal com uma vitória também na classe de Fun.

A quinta etapa do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 em pelo Amares foi organizada pelo CORE (Clube Off Road Experience) e o 4x4 Amares.

A caravana do trial segue para Gondomar, que recebe a última etapa nos dias 5 e 6 de Novembro.

