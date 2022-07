Brigantinos dominam em Oliveira de Azeméis

Depois de Bragança, a caravana do trial urbano seguiu para Oliveira de Azeméis. A segunda etapa do Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 realizou-se este fim-de-semana com domínio brigantino nas várias classes.

Em Super Proto, o piloto Flávio Gomes e o navegador Cristiano Nascimento superaram toda a concorrência e terminaram no lugar mais alto do pódio. A dupla vencedora também ficou na primeira posição na classificação geral. “A prova correu muito bem. Era uma pista com dez obstáculos em cima de alcatrão e terra, que conseguimos fazer com sucesso”, explicou Flávio Gomes.

O piloto da TáBô Team 4x4 lidera o campeonato.

Na classe Fun, Celso Ferreira saiu de Oliveira de Azeméis com uma vitória e Daniel Freitas terminou na segunda posição.

Em Promoção, Francisco Tiago subiu ao lugar mais alto do pódio e Paulo Cameirão terminou no terceiro posto.

A próxima prova está agendada para os dias 17 e 18 de Setembro, em Torres Vedras.

O Campeonato de Portugal de Trial Urbano 4x4 estreou-se este ano, Bragança apadrinhou a primeira prova nos dias 30 de Abril e 1 de Maio.