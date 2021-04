Brigantinos em bom plano nas provas de pista ao ar livre em Lousada

O Complexo Desportivo da Lousada recebeu, este sábado, as provas de preparação de pista ao ar livre.

Em competição quatro atletas brigantinos com destaque para o primeiro lugar de Cláudia Rodrigues, em representação da Associação Desportiva Recreativa Água de Pena da Madeira (ADRAP) no salto em altura, com a marca de 1,60 m, e no lançamento do dardo (31,25 m).

Ainda em femininos, mas na corrida dos 3000 metros, Eva Fernandes, ex-atleta do Ginásio Clube de Bragança e actualmente a representar o Senhora do Desterro da Guarda, conseguiu o sexto lugar com o tempo de 11:06.54.

Na mesma prova, Tânia Fernandes (Leixões) terminou na oitava posição gastando 11:14.42.

Em masculinos, Pedro Carneiro, atleta dos Amigos do Campo Redondo, terminou a prova dos 3000 m em nono lugar na primeira série na e foi 35º na classificação geral com o tempo de 10:31.40.