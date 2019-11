Brigantinos na Maratona de Atenas

No sábado, dia 9, Luís Vila foi o primeiro brigantino a terminar a mini-maratona, de 10 km, com o tempo de 49m54s, e o segundo melhor português. Participaram ainda Delmar Domingues, Maria Domingues, Cecília Xavier, Sónia Sacramento, Carla Videira, Anne Gonçalves, Zita Silva e Cristina Soares. Terminaram a prova 9278 dos quais 20 portugueses.

Já na maratona, de 42 km, realizada no domingo, dia 10, participaram cinco atletas do Ginásio Clube de Bragança. Jorge Pires foi o primeiro do GCB a terminar a prova em 3h26m11s, seguido de Hélder Costa, Adérito Pires, Nuno Fernandes e João Silva. Terminaram a prova 16000 atletas dos 20035 inscritos.