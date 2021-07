Brigantinos no comando técnico do Freamunde

Pedro Machado é o novo treinador do SC Freamunde, da Divisão de Elite da A.F. Porto. Esta será a estreia do brigantino, de 36 anos, como treinador principal de uma equipa sénior.

Pedro Machado trabalhou vários anos como adjunto de Carlos Pinto. Santa Clara (2017/2018), Famalicão (2018/2019), Leixões (2019/2020), Grupo Desportivo de Chaves e Vilafranquense (2020/2021) são os clubes que fazem parte do currículo do treinador.

O técnico regressa a uma casa que conhece bem e onde orientou, na época 2013/2014, os sub-17 dos “Capões”.

Na equipa técnica, Pedro Machado vai contar com outro brigantino, Marco Louçano. O antigo médio do G.D. Bragança e do Tirsense iniciou-se como adjunto no emblema de Santo Tirso, em 2013, passando depois pelo Freamunde, CD Tondela, GD Chaves, Santa Clara, Paços de Ferreira, FC Arouca e Vilafranquense.

