Brigantinos no quarto lugar em Gondomar

Gondomar, Capital Europeia do Desporto 2017, recebeu, no domingo a quarta prova do Campeonato Nacional de Trial 4x4.

Flávio Gomes, piloto da TáBô Team, conclui a etapa no quarto lugar da categoria Proto. O brigantino completou a prova com 27 voltas, as mesmas que Luís Bacelo e Álvaro Alves, e menos duas que Rui Querido, vencedor do dia que lidera a classe com 69 pontos.

A segunda posição é ocupada por Álvaro Alves, tem 57 pontos, e Flávio Gomes ocupa o terceiro lugar com 54 pontos.

Em Extreme, António Calçada, piloto da NordHigiene Team terminou na quarta posição mas mantém-se na liderança do campeonato com 68 pontos, mais um que Pedro Alves e António Silva (Canelas Pneus), ambos com 67.

O grande vencedor em Gondomar foi Pedro Costa. O piloto da Preparações Badinho/Cabral Seguros triunfou em Absolutos e em Super Proto.

A classificação geral é liderada por Rui Querido (Euro 4x4parts/ Veicomer).

O Campeonato Nacional de Trial 4x4 ruma a Bragança. A quinta prova está marcada para os dias 5 e 6 de Agosto com a organização da Associação TT Sem Limites.