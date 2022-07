Bruno Pereira reeleito presidente do Mogadouro

Bruno Pereira vai continuar na liderança do Clube Académico de Mogadouro. O dirigente, de 35 anos, foi reeleito para o biénio 2022/2024 e liderou a única lista a sufrágio.

O antigo jogador do C.A. Mogadouro candidatou-se pela primeira vez em 2020, depois de ter terminado a carreira.

Bruno Pereira fez um longo percurso no C.A. Mogadouro, 17 épocas no total entre formação e seniores, e conta ainda com passagens pelo Póvoa Futsal e Freixieiro.

O Mogadouro está de regresso aos nacionais. A formação treinada por Artur Pereira vai competir no Campeonato Nacional de Futsal da 3ª Divisão.