Budo Gym arrecada 22 medalhas no Regional Norte de Kempo

Os brigantinos trouxeram na bagagem de regresso a Trás-os-Montes 22 medalhas: dez de ouro, oito de prata e quatro de bronze.

O Budo Gym fez-se representar por oito atletas, com idades compreendidas entre os 6 e os 40 anos, que competiram nas disciplinas de combate, formas de mãos vazias e formas de armas.

Carlos Garcia conseguiu o ouro em Formas Mãos Vazias e Kempo Desportivo Adaptado (12/15 anos), em +73 kg.

Diogo Rodrigues subiu ao lugar mais alto do pódio em Rumble Kids (-43 kg) e Formas Mãos Vazias Soft (11/13 anos). Já em Light Kempo e Formas Mãos Vazias Hard arrecadou medalha de prata.

Quanto a Francisco Asis conseguiu ouro em Light Kempo (14/15 anos), +73 kg, prata em Formas Mãos Vazias Hard e Soft, Formas com Armas Hard e Soft. Em Rumble Kids e Point Kempo alcançou medalha de bronze.

Já o pequeno Vasco Miranda venceu em Rumble Kids (6/7 anos), -28 kg, e em Formas Mãos Vazias Soft.

Gabriel Rodrigues destacou-se em Point Kempo com um primeiro lugar em -28 kg e dois segundos lugares em Rumble Kids e Formas Mão Vazia Soft.

Diogo Ramos conseguiu o terceiro lugar em Rumble Kids (11/13 anos) e Point Kempo, +58 kg. Já Jorge Magalhães conquistou medalha de ouro em Formas Mão Vazia Hard (30/39 anos) e Formas com Armas Soft.

Depois do Campeonato Regional Norte, em, Matosinhos, que contou com cerca de 400 atletas, para a equipa do Budo Gym segue-se a participação no World All Styles Championship, nas Caldas da Rainha, de 2 a 5 de Abril.