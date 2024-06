BUPi de Bragança volta a abrir esta semana

O Balcão Único do Prédio de Bragança (BUPi) deverá voltar a abrir esta semana. O BUPi, que surgiu em 2017, a nível nacional, com o intuito de conhecer o território português, permitindo fazer o registo das propriedades rústicas de forma gratuita, está encerrado desde o começo do mês de Junho porque a candidatura para lhe dar continuidade só foi aprovada no fim de Fevereiro, sendo que já tinha sido submetida, pela Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, em Outubro. A garantia de que abre já na esta semana é do presidente da Câmara Municipal de Bragança, Paulo Xavier, que disse que na semana passada já foram entregues os documentos de habilitação do adjudicatário, pelo que a assinatura foi feita ainda na semana passada e, “logo a seguir, podem abrir-se portas”.