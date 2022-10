C.A. Macedo de Cavaleiros conquista 5º lugar por equipas no Campeonatos Nacionais de Estrada de atletismo

Joane recebeu, este domingo, a 29ª edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada, na distância de 10 quilómetros.

Entre as 50 equipas presentes na competição o Clube Atlético arrecadou o quinto lugar a nível colectivo em masculinos. Para isso contribuíram as prestações individuais de Rui Muga, Carlos Lopes e José Carvalho.

Rui Muga terminou no 27º lugar da classificação geral e foi 4º em Veteranos 35, Carlos Lopes ficou no 37º da geral e foi 4º em Veteranos 40. Quanto a José Carvalho concluiu a prova na 45ª posição e foi segundo e Veteranos 45.

Os Campeonatos Nacionais de Estrada contaram com figuras de peso do atletismo nacional, com o Sporting em peso, com destaque para Rui Pinto, vencedor em masculinos, e Rui Teixeira, oitavo classificado.

No sector feminino, a atleta do Feirense, Solange Jesus, foi a vencedora.

A nível colectivo, o Sporting venceu em femininos e masculinos.

Foto de CAMC