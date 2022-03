C.A. Macedo de Cavaleiros destaca-se em provas portuguesas e espanholas

O fim-de-semana começou para o C.A. Macedo de Cavaleiros em Espinho. Nuno Fernandes participou, no sábado, na Corrida de São Silvestre, que inicialmente estava agendada para o dia 15 de Janeiro e que teve como madrinha a apresentadora Isabel Silva.

O atleta macedense terminou na 89ª posição num universo de 804 participantes.

No domingo, em Espanha, foram seis os macedenses em prova na X Média Maratón Ciudad de Salamanca: Carlos Carneiro (126º), João Chumbo (446º), Jean Mercereau (1353º), Hélio Vila Franca (1558º) e Rui Lopes (1620º). A prova contou com a participação de 2600 atletas.

Já em Penafiel, Ilídio Moreiras subiu ao pódio no Trail Volta às Origens. O atleta competiu no Trail Médio, de 23 quilómetros, e terminou no segundo lugar da geral, com o tempo de 01:59:52, atrás de Bruno Pereira (EDV Viana Trail) que venceu com menos 31 segundos. Por categorias, Ilídio Moreiras venceu em M40.

Também no domingo, em Lousada, Rui Muga terminou a 8ª Corrida de Carnaval no terceiro lugar e venceu na categoria M35. Carlos Lopes ficou logo atrás, no quarto lugar, e ficou em segundo em M40. Quanto ao atleta Hélder Deveza concluiu os 10 quilómetros de prova na 67ª posição da geral e foi oitavo em M45.

A 8ª Corrida de Carnaval da Lousada contou com a participação de 258 atletas.