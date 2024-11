CA Macedo de Cavaleiros e FC Vinhais partem com dois golos de vantagem para a segunda mão da Taça Distrital

Disputou-se, no domingo, a primeira mão da primeira eliminatória da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros recebeu e venceu, por 2-0, o Minas de Argozelo. Os golos da partida foram marcados por Mantorras e Bruno Souza.

No final da partida, o técnico da equipa macedense, Nuno Fernandes referiu que foi uma vitória suada. “Foi um jogo suado e muito difícil, frente a um adversário muito bem organizado, que nos complicou ao máximo a nossa vida e há que dar os parabéns ao adversário pela atitude que teve. Penso que o segundo golo premeia-nos pela nossa questão da resiliência, de querer procurar mais um golo. O Argozelo também criou algumas oportunidades, mas acho que acaba por ser uma vitória merecida em função daquilo que fizemos ao longo da primeira e da segunda parte”, frisou.

Carlitos Rodrigues, treinador do Minas de Argozelo, considerou o resultado injusto e lamentou a falta de eficácia da turma argozelense. “O resultado é completamente injusto, por tudo o que a minha equipa fez durante os 96 minutos que o jogo teve. Penso que a primeira parte foi equilibrada e a segunda é completamente nossa. No segundo tempo, criámos oportunidades flagrantes para fazer golo e simplesmente não concretizámos. Conseguimos remeter a equipa do Macedo para trás e forçámos o adversário a cometer erros, que não conseguimos aproveitar. Pelo que produzimos o resultado é uma injustiça tremenda”, vincou.

Na outra partida da Taça Distrital, o Futebol Clube de Vinhais triunfou, por 0-2, na visita ao Grupo Desportivo de Moncorvo. Marcaram para equipa vinhaense, orientada por Marco Móbil, Diogo Souza e Silas Gomes.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros e o Futebol Clube de Vinhais partem com dois golos de vantagem para a segunda mão da primeira eliminatória, que se joga no dia 8 de Dezembro.