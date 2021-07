C.A. Macedo de Cavaleiros inicia preparação da nova época com exames médicos

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros iniciou hoje a preparação da nova temporada no Campeonato de Portugal com a realização de exames médicos e testes físicos, no Estádio Municipal. O trabalho de campo começa esta segunda-feira.

Todos os jogadores e equipa técnica foram testados à Covid-19 com resultados negativos.

O emblema macedense está de regresso aos nacionais, nove anos depois da participação na extinta 2ª Divisão B.

O plantel ainda não está fechado e nos próximos dias vão chegar reforços. Na equipa há um misto de experiência e juventude e todas as contratações foram cirúrgicas. “Procurámos contratar jogadores que estavam identificados pela equipa técnica que, na nossa opinião, precisam de ser potenciados e esse é o nosso papel enquanto equipa técnica. Temos também jogadores já com quatro ou cinco anos de Campeonato de Portugal, mas que precisam de ser potenciados para chegar a outras ligas”, explicou o técnico, Rafael Nascimento.

Rafael Nascimento conta na equipa técnica com os adjuntos Daniel Branquinho e Pedro Palhau e o treinador de guarda-redes João Tiago Diegues.

O primeiro jogo de preparação está agendado para o dia 24 de Julho frente ao S.C. Vila Real. Em agenda estão também confrontos com os sub-19 e sub-23 do SC Braga, os sub-23 da Académica de Coimbra e o Santa Marta de Penaguião.

O jogo de apresentação está marcado para o dia 21 de Agosto frente ao Varzim B.