CAB defronta Vitória SC na jornada inaugural do Campeonato Nacional de Cadetes femininos

O Clube Académico de Bragança (CAB) vai iniciar o Campeonato Nacional de Cadetes Femininos fora de portas frente ao Vitória SC, no dia 20 de Fevereiro.

As brigantinas ficaram a conhecer esta quarta-feira o calendário de jogos para a esta nova fase da competição.

O CAB integra a série A juntamente com o Vitória SC, Leixões SC, Frei Gil VC e Castêlo da Maia GC.

O Vitória SC é um adversário conhecido da formação treinada por Pedro Jacinto. No Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga as duas equipas defrontaram-se duas vezes, com uma vitória (3-2) para as minhotas na primeira volta e um triunfo para as brigantinas na segunda também por 3-2.

O Académico de Bragança terminou a fase de qualificação no quarto lugar, com 27 pontos, e as vitorianas ficaram no terceiro posto, com 30 pontos.

O primeiro jogo em casa do CAB para o nacional está marcado para a segunda jornada, no dia 27 de Fevereiro com o Leixões SC.

No Campeonato Nacional de Voleibol de Cadetes Femininos participam 24 equipas divididas por cinco séries. A competição joga-se a duas voltas nas séries A, B, C e D, e a três voltas na série E.

Apuram-se para a fase final os primeiros classificados de todos os grupos e o vencedor do play-off entre os segundos classificados das séries D e E.