CAB já conhece os adversários da 1ª fase do distrital de hóquei em patins

A primeira equipa a iniciar a época é a formação sub-15, no dia 5 de Outubro. Neste escalão o emblema brigantino integra o grupo C com HC Maia, ADC Gulpilhares B, FC Porto A, USC Paredes B e AD Penafiel.

Os sub-17 iniciam a época três dias depois, a 8 de Outubro, e vão jogar na série B com CH Carvalhos A, AD Valongo B, USC Paredes A, FC Porto e HC Maia.

Em sub-13, o CAB está colocado na série D juntamente com AA Espinho A, HC Maia A, AD Valongo A, FC Porto B e Académico FC. A primeira fase deste campeonato distrital tem início no dai 15 de Outubro.

O Clube Académico de Bragança também vai participar em escolares e benjamins. O sorteio destes dois escalões ainda não tem data agendada.