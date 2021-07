CAB já conhece os calendários de jogos da nova época desportiva

Os sub-17 do Clube Académico são os primeiros a iniciar a temporada 2021/2022. É um regresso saudado depois da paragem de uma época devido à pandemia da Covid-19.

Os brigantinos integram a série A e iniciam a competição no próximo dia 2 de Outubro, fora de portas, frente ao Sobreira A.

A série A integra ainda o F.C. Porto, AA Espinho, Gulpilhares A, HC Maia, CH Carvalhos, USC Paredes B e HC Marco.

Quanto à equipa sub-13 inicia o campeonato no dia 9 de Outubro e está colocada na série C juntamente com Lavra, USC Paredes, HC Penafiel, Juventude Pacense e HC Maia B. O primeiro adversário da formação brigantina é o Lavra.

No dia 10 de Outubro entram em acção os sub-15, também fora de portas, frente ao Gulpilhares B. As duas equipas integram a série C com CP Sobreira, GDC Fânzeres A, ACDCP VB Bispo e ACSP Alfena-Hóquei.