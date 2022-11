CAB perde liderança após derrota com o Vitória SC

A formação de juvenis femininos do Clube Académico de Bragança (CAB) somou, este domingo, uma derrota, a segunda em sete jornadas, por 3-1 com o Vitória SC, no Campeonato Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga.

As brigantinas até começaram bem o jogo com uma vitória no primeiro set por 19-25. No entanto, as minhotas acabaram por se impor na partida e venceram os sets seguintes por 25-22, 25-22, 25-16.

Pedro Jacinto, treinador do CAB, considera que faltou consistência à sua equipa. As brigantinas sentiram muitas dificuldades em vários momentos do jogo.

“Não fomos a equipa que temos sido neste campeonato. É uma derrota pesada. Ganhámos o primeiro set, no segundo ainda estivemos em vantagem por quatro pontos, mas não conseguimos ser consistentes, tivemos muitas dificuldades em construir jogo e na recepção. O Vitória SC apresentou-se muito forte ofensivamente e venceram-nos”, explicou o técnico.

Com este resultado, as brigantinas perderam a liderança do campeonato, desceram para o terceiro lugar como os mesmos pontos do Vitória SC, agora segundo. Já o SC Braga recuperou o primeiro lugar após o triunfo por 0-3 com o CARTaipense.

O próximo jogo do C.A. Bragança é em casa, no dia 3 de Dezembro, com a AD Barroselas.