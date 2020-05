CAB retoma aulas de ténis

“Na sequência da decisão do Conselho de Ministros de 30 de abril de 2020, na qual foi autorizada a utilização de courts de ténis a partir do dia 4 de Maio. Tendo ainda por base as directrizes emanadas pela FPT (Federação Portuguesa de Ténis), a direcção do Clube Académico de Bragança vem informar que as aulas de Ténis do CAB estão de volta, na retoma à actividade física”, avançou o CAB em comunicado.

Esta será a primeira modalidade do clube a retomar a actividade e vão ser tomadas todas as medidas para minimizar os riscos associados à propagação da Covid-19.

Nesta primeira fase as aulas são individuais ou apenas para duas pessoas. Quanto às aulas para quatro pessoas só avançam se for possível usar os dois campos.

O CAB acrescentou ainda que só vão ser retomadas as aulas, tendencialmente ao sábado, e que o aluguer dos campos de ténis para já “não é possível”.