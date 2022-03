CAB sem argumentos para travar o Castêlo da Maia

A formação de cadetes femininos do Clube Académico de Bragança perdeu, este domingo, fora de portas, com o Castêlo da Maia Ginásio Clube por 3-0, na terceira jornada da série A do Campeonato Nacional de Voleibol.

Não foi um jogo fácil para a equipa treinada por Pedro Jacinto frente ao líder da prova. “Foi um jogo muito complicado, com um público muito complicado. Não conseguimos impor o nosso jogo e isso aumentou o fosso entre as duas equipas. Mérito para o Castêlo da Maia que esteve muito forte do início ao fim. A nós resta-nos olhar para o próximo jogo”, afirmou o técnico do CAB.

As transmontanas perderam o encontro com os parciais de 25-6, 25-16, 25-8. O resultado não desmotiva a equipa, muito pelo contrário. “Este é o campeonato nacional, é jogar com as melhores equipas e nem sempre vencer”.

No outro jogo da jornada 3, o Leixões derrotou o Vitória SC por 3-0. Na tabela classificativa, o CAB é penúltimo, terceiro, com três pontos e no dia 13 de Março recebe o Frei Gil Voleibol Clube.