CAB sofre derrota caseira num jogo de bom nível

Não há vitórias morais. Jogar bem não chega. Tudo isto é verdade. Mas também é verdade que o trabalho e a dedicação têm que ser reconhecidas. E a formação de juvenis do Clube Académico de Bragança bem se pode orgulhar de todo o percurso no Inter-Regional da Associação de Voleibol de Braga e agora no nacional de juvenis, independentemente dos resultados.

A vitória ainda não sorriu às brigantinas que em quatro jornadas somam outras tantas derrotas. A última ficou registada este sábado por 0-3 frente ao SC Braga, com os parciais de 23-25, 22-25 e 15-25.

O CAB deu luta às bracarenses que em Bragança somaram o segundo triunfo nesta fase da competição. Os dois primeiros sets foram equilibrados e o próprio resultado traduz isso mesmo, como destacou o técnico brigantino. “Foram dois sets muito equilibrados em que nós estivemos na nossa melhor versão e conseguimos jogar de igual para igual. Acabámos por quebrar animicamente e o Braga B, pelo volume de jogo que tem e qualidade, acabou por fechar os dois sets. Isso desanimou-nos para o terceiro set, onde aproveitamos para rodar a equipa, que hoje não contou com a Inês vale”, referiu Pedro Jacinto.

A jogar frente à equipa campeã do Inter-Regional de Voleibol de Braga e numa fase em que os jogos são mais exigentes e competitivos, o CAB procura evoluir num nacional que obriga as equipas a crescer de forma rápida. Mais importante que a vitória em campo são os pontos somados no trabalho com a equipa e a sua evolução. “Quem percebeu a intensidade dos dois primeiros sets percebeu que estes jogos têm uma intensidade diferente, os objectivos de todas as equipas são diferentes e o quadro competitivo é muito curto. Temos atletas que nesta fase estão a adaptar-se a novas posições e a trabalhar para terem lugar no seis e isso são as nossas vitórias”.

O CAB vai terminar a primeira volta do nacional fora de portas, no dia 24 de Março, frente ao PV 2014/Academia de Voleibol Colégio Efanor.