CAB soma triunfo caseiro em sub-13

No sábado, os sub-13 conseguiram um triunfo por 4-3 na recepção ao CRPF Lavra, na jornada 6 do Campeonato Distrital de Hóquei em Patins da Associação de Patinagem do Porto (APP).

Os brigantinos têm agora 7 pontos e na próxima jornada, agendada para o próximo domingo, dia 21, jogam fora com o Juventude Pacense.

Quanto aos sub-17 não foram felizes em casa frente ao F.C. Porto, líder da série A. O CAB perdeu pela margem mínima, 2-3. No calendário dos sub-17 do Académico segue-se o jogo com a AA Espinho, segundo classificado.

Já este domingo, os sub-15 do CAB defrontaram, no Municipal Arnaldo Pereira, o Gulpilhares, um jogo que os visitantes venceram por 1-5.

O VB Bispo é o próximo adversário da turma transmontana, no dia 20 de Novembro.