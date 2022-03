CAB vai participar no Torneio Centenário de Voleibol nos Açores

O Clube Académico de Bragança vai participar pela quarta vez, depois de 2013, 2014 e 2018, no Torneio Comemorativo do Centenário de Voleibol, na cidade de Lagoa. A competição está de regresso após dois anos de paragem, devido à pandemia, e será a maior edição de sempre, já que vai contar com cerca de 200 atletas de 13 clubes.

Nas edições anteriores, o CAB aproveitava o torneio para preparar a equipa para o Campeonato Nacional. Este ano o evento realiza-se já com a prova nacional em andamento. “Este torneio será uma mais valia para as nossas atletas pois vão regressar com o espírito de grupo reforçado. Vamos aproveitar para fazer treinos bidiários”, referiu o técnico, Pedro Jacinto.

O Torneio Comemorativo do Centenário de Voleibol é organizado pela Associação de Voleibol de São Miguel (AVSM) e participam atletas dos escalões de formação masculinos e femininos, entre os 12 e os 16 anos de idade.