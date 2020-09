O jogador brasileiro, de 24 anos, ocupa a posição de defesa esquerdo mas também pode jogar a médio.

Esta será a primeira experiência do jogador no futebol europeu, depois de ter vestido a camisola do Independente Tucuruí (Brasil) na temporada passada.

Cabecinha realizou ontem o primeiro treino com o restante plantel.

Foto de GD Bragança