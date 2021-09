Caça ao javali pode afectar reprodução do Lobo Ibérico

Por isso, 13 organizações ambientais enviaram uma carta ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas para que suspenda a caça ao javali, que foi agora aberta em regime de excepção para corrigir a densidade populacional desta espécie, uma vez que, devido à pandemia, não foi possível caçar. No entanto, segundo instituições como a Palombar, sediada em Vimioso, o problema está no facto de caça acontecer exactamente no período em que o Lobo Ibérico está em reprodução, ou seja, entre Maio e Setembro. Os tiros e as deslocações dos cães podem afastar as crias das progenitoras ou até mesmo fazer com que uma matilha se desloque para uma área menos favorável à reprodução. “Obviamente que os lobos também podem ser mortos acidentalmente, no acto cinegético, mas é também a perturbação que pode ser trazida pelos cães, já que está previsto que possam existir até 20 cães de caça, tanto no período diurno como nocturno. Tudo isto pode ter uma enorme implicação na sobrevivência das crias e nas dinâmicas da alcateia, que podem ter que se deslocar para outros locais que não são tão favoráveis ou tranquilos”, explicou Sara Pinto, da Associação Palombar. Os membros destas organizações realçam ainda o papel que o lobo no equilíbrio do ecossistema e até no controlo do javali. “O lobo ibérico tem um efeito em toda a cadeia trófica, o que significa que espécies presa, como o javali, vão estar necessariamente mais controladas em zonas onde existam lobos. Além da densidade de javali ser possivelmente menor, tudo isto tem outro efeito, a nível da sanidade das espécies presa. O lobo tenta capturar presas que tenham alguma doença ou problema”, frisou Sara Pinto. Actualmente não se sabe ao certo quantos lobos ibéricos há em Portugal, até porque só agora, quase 20 anos depois, estão a ser feitos censos, cujos resultados são conhecidos já em 2022. Ainda assim, em 2003, havia 300 lobos ibéricos, distribuídos por 60 alcateias. Contactado o ICNF, esclareceu que esta época excepcional de caça ao javali foi determinada para “prevenção da peste suína africana” e também para “minimizar os danos causados em culturas agrícolas e florestais”. Referiu ainda que “as acções de controlo de populações de javali desenvolvem-se tendo em atenção as necessidades de protecção da espécie na sua zona de ocorrência” e tendo em “atenção que não devem abranger áreas de reprodução de lobo”.