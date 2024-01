Caça atravessa fase mais crítica desde que há memória

O sector da caça está atravessar a pior crise que alguma vez atravessou, com cada vez menos caça de pequeno porte, mais doenças, poucas curas e com o Governo a preocupar-se apenas com burocracia e taxas. A denúncia partiu do presidente da Federação das Associações de Caçadores da 1ª Região Cinegética, na abertura da Feira da Caça e Turismo, em Macedo de Cavaleiros, na passada sexta- -feira. João Alves afirmou que não se está a fazer “nada” pela caça em Portugal, excepto as associações de caça. “A única coisa que agora temos é obrigações, cumprir uma série de papelada que não serve para nada e de resto pouco mais se está a fazer”, disse. O responsável defende que é preciso investir na caça menor, “para que não haja uma grande concentração de caçadores na caça maior”, e é preciso estudar e combater as doenças. “Houve um programa, durante uma série de anos, para o coelho que na minha óptica só serviu para que as pessoas que lá estiveram se orientassem com aquele dinheiro, porque não foram apresentados resultados. Falava-se de uma vacina que iria ser adquirida através de Espanha, deixou de se falar disso. A perdiz, tínhamos bastante, agora já não há, porque também já há doença na perdiz. E eu não vejo ninguém preocupado com isso”, apontou. João Alves fez ainda críticas ao investimento que está a ser feito no lobo ibérico, dizendo que a espécie, contrariamente ao que o ICNF diz, já não está em extinção. O caçador explicou que muitos lobos vieram para Portugal, depois de fugirem aos incêndios em Espanha, o que está a trazer consequências para a caça da região. “Quando o lobo que não tem predador nenhum vem para o nosso país começa a sobreviver à custa da nossa caça. Se nós já não tínhamos caça menor, nós sobrevivíamos através da caça maior, se o lobo vem caçar e fazer-nos concorrência ao nível da caça maior torna a situação mais complicada”, referiu, salientando que não deviam ser gastos 3 milhões de euros para recuperação do lobo. Segundo o presidente da Federação das Associações de Caçadores da 1ª Região Cinegética, a caça gera 400 milhões de euros no país, sendo que a maioria dos caçadores estão concentrados no Norte de Portugal.

XVI Feira da Caça e Turismo

Entre quinta-feira e domingo, Macedo de Cavaleiros voltou a ter a Feira da Caça e Turismo. Dezenas de expositores marcaram presença, não só não só para venda e exposição de artigos de caça, mas também produtos da região. Também não faltaram workshops, montaria ao javali, prova de galgos, raid, trail, entre muitas outras actividades. De acordo com o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, o certame atrai milhares de pessoas e “chega a ter um alcance transfronteiriço”, com expositores espanhóis, e turistas de fora do país, nomeadamente de França. “No pico dos dias, vêm à volta de 15 mil, no total estimo que possam vir 30 mil pessoas. A hotelaria está esgotada, não só aqui, mas também nos concelhos vizinhos”, disse Benjamim Rodrigues. O autarca adiantou ainda que o certame gera milhões de euros. “Nós estimamos que gera entre os 2,5 e os 5 milhões de euros, directa e indirectamente”.