Calendário da Taça Nacional Futebol Feminino sub-19 definido

Começa no próximo dia 2 de Abril a Taça Nacional Futebol Feminino sub-19. O calendário de jogos ficou definido esta tarde em sorteio, realizado na Cidade do Futebol.

S.C. Mirandela e A.D. Paredes, emblemas da A.F. Bragança, estão colocados na série A, juntamente com o Vianense, Braga, Famalicão e Vilaverdense.

Na primeira jornada o S.C. Mirandela joga em casa com o SC Braga. As duas formações defrontaram-se na fase regular do Campeonato Nacional sub-19. Os dois jogos terminaram empatados a uma bola.

Quanto à A.D. Paredes também joga em casa no pontapé de saída da competição. As brigantinas recebem o Famalicão.

O dérbi distrital está marcado para a quarta jornada com a A.D. Paredes a receber o Mirandela.

Na Taça Nacional Futebol Feminino sub-19, que começa no dia 2 de Abril, participam 36 equipas, divididas por seis séries de seis equipas cada.