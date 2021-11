Calendário regional de ciclismo definido

A Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) vai retomar as provas de XCM e de Estrada. A espera foi longa para os praticantes da modalidade, mas o calendário está praticamente definido, faltado acertar apenas alguns pormenores em algumas provas. “Estivemos reunidos com os clubes e notámos que há uma grande vontade de retomar rapidamente as competições”, disse Miguel Monteiro, presidente da ACB.

E antes de terminar o ano, a ACB avança com a Taça Inter-Regional em parceria com a Associação de Ciclismo de Vila Real. A prova está marcada para o dia 12 de Dezembro, em Vimioso, o BTT Vales de Vimioso.

Mas esta não será a única iniciativa realizada em conjunto pelas duas associações. “Já fechámos algumas provas, só falta definir as datas. Vamos ter uma prova do Inter-Regional em Bragança e outra em Vila Real”.

O regresso da Taça de XCM traz oito provas com destaque para a primeira que se realiza em Alfândega da Fé, no dia 13 de Fevereiro. Também é em Alfândega que se vai realizar o Grande Prémio de Ciclismo, no dia 22 de Maio, incluído no calendário de estrada, que conta com quatro provas.

O grande destaque é a Volta ao Nordeste, nos dias 23, 24 e 25 de Abril. Depois de sucessivos adiamentos a prova vai finalmente para a estrada. A última vez que se realizou foi em 2019. A Associação de Ciclismo de Bragança quer fazer desta competição um evento desportivo de referência no distrito e para tal pretende envolver várias entidades, entre elas a CIM Terras de Trás-os-Montes e a CIM Douro.

“Temos a nossa ideia definida e estamos em conversações com as autarquias. A ideia será até tratar com a CIM Terras de Trás-os-Montes e Douro, pois penso que podem ser importantes para ajudar a promover o evento. A ideia é apresentarmos um projecto, a longo prazo, para que seja um evento de referência. O desporto rei já todos sabemos qual é, mas é o ciclismo que tem mais praticantes no distrito. Temos condições de excelência para a prática da modalidade”, explicou.

Miguel Monteiro recordou que a associação “tem um papel importante” e é quem “dinamiza o ciclismo no distrito” e lamenta que por vezes seja esquecida “por entidades que organizam eventos com bicicletas”.

Já pensar em grandes eventos, o presidente da ACB está empenhado em trazer uma prova nacional para o distrito de Bragança. “Estamos em conversações com a federação para ver se há condições para a sua realização. Prefiro para já não avançar com mais detalhes, pois pode não se concretizar”.

Quanto ao ciclismo para os mais novos, Miguel Monteiro diz ser “uma prioridade”, mas a falta de treinadores pode colocar em causa o regresso dos mais novos. “Temos a possibilidade de ter cinco escolas de ciclismo a funcionar mas só temos um treinador, que está a fazer o nível 2, e um potencial treinador, que ainda tem que realizar estágio. Ainda não sabemos que podemos recorrer ao treinador partilhado ou não. Já fiz chegar à federação essa preocupação”.

Miguel Monteiro pretende incentivar os clubes a formar treinadores de ciclismo e a ACB poderá mesmo ajudar contribuindo com parte do valor da inscrição.