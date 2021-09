Calendários de jogos do Campeonato Nacional Feminino de Sub-19 definido

A Associação Desportiva Paredes e o S.C. Mirandela já conhecem o calendário de jogos do Campeonato Nacional Feminino Sub-19, época 2021/2022, que tem início no próximo dia 9 de Outubro. As duas equipas integram a série A.

As mirandelenses vão estrear-se na competição e na primeira jornada jogam em casa com o Vitória SC.

Quanto à AD Paredes, que desde 2016 participa no campeonato, desloca-se ao Minho para defrontar o Lank Vilaverdense.

O confronto entre as duas equipas da A.F. Bragança está marcado para a terceira jornada, no dia 20 de Novembro, em Mirandela.

O Campeonato Nacional Feminino de Sub-19 é disputado na primeira fase por 49 clubes, que são divididos em oito séries, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.